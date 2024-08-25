Telegram имеет план работы на случай ареста Дурова

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Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров имел план действий на случай, если его арестуют.

Руководство Telegram разработало план действий на случай ареста Дурова, заявил сам Дуров 17 апреля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

План согласован Дуровым и его заместителем Дмитрием Буткиным и направлен на поддержание работы компании в случае их задержания. Дуров отметил. что осознает риск ареста в связи с давлением со стороны спецслужб западных стран, пишет Смотрим.

Один из пунктов плана гласит, что в случае ареста Дурова во Франции (Дуров имеет гражданство Франции – прим. ред.) совет разработчиков Telegram примет управление на себя и обеспечит непрерывную работу компании.

Между тем глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил в интервью РИА Новости, что управление мессенджером Telegram после ареста Дурова может перейти к вице-президенту Илье Перекопскому, другу и партнеру Дурова со времен совместной работы над соцсетью "ВКонтакте".