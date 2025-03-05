Суд в Москве оставил в силе штраф Google на 8 млрд рублей

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Чертановский суд Москвы признал компанию Google LLC виновной в уклонении от исполнения административного наказания и оштрафовал более чем на 8 млрд рублей.

Данная статья предусматривает, что неуплата штрафа в положенный срок влечет наложение санкции в двукратном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Роскомнадзор ранее сообщал, что за последние три года компанию оштрафовали на более чем 25 млрд рублей.

В декабре 2023 года суд оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенную в России информацию и фейки о СВО, пишет Смотрим.