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Суд признал незаконным отказ в доплате к пенсии без кабинета на "Госуслугах"

9 апреля 2025 11:55
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Суд признал незаконным отказ в доплате к пенсии без кабинета на "Госуслугах"

Отказ в назначении доплаты к пенсии из-за отсутствия у пенсионера личного кабинета на "Госуслугах" противоречит Конституции. Такое решение принял Верховный суд (ВС) России.

Такая ситуация была рассмотрена после обращения в суд пенсионерки из Москвы.

Как уточняется в решении Верховного суда, которое приводит агентство ТАСС, пенсионерка обратилась к работникам отдела соцзащиты населения Южного Бутово, чтобы те помогли ей назначить региональную социальную доплату к пенсии до социального стандарта Москвы. Сотрудники соцзащиты сказали женщине, что ей необходимо подать заявление через портал госуслуг, однако пенсионерка отказалась из-за того, что считает такой способ небезопасным, так как плохо умеет пользоваться интернетом.

Женщина пыталась обжаловать решение отдела соцзащиты в Зюзинском суде, а после отказа обратилась в вышестоящие инстанции, в том числе в Верховный суд.

"Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Зюзинский районный суд в ином составе суда", – говорится в решении ВС.

При этом в суде подчеркнули, что решение отказать человеку в доплате к пенсии на основании отсутствия аккаунта на "Госуслугах" противоречит принципу равенства и справедливости, закрепленному в Конституции, а также нарушает принцип доступности обращения россиян за государственными и муниципальными услугами, пишет Смотрим. 

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