Стрельба в школе в Казани: сообщают об 11 погибших

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Сообщение о стрельбе в гимназии в Казани поступило правоохранителям ранее в этот день. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них — 17-летний юноша — был задержан сотрудниками ФСБ.

Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани увеличилось до 11 человек, сообщает источник «Известий» в экстренных службах.

Второй подросток взял заложников на третьем этаже здания.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, снятые во время стрельбы. На них видно, как дети спасаются от вооруженного человека через окна. В это время раздаются звуки стрельбы и крики.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Число пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 13 человек.

На место происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.