Тольяттинского подростка задержали за обещание повторить казанскую трагедию

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Из школы №43 эвакуировали учащихся.

Вчера, 13 мая в тольяттинскую школу №43 поступило сообщение о готовящемся террористическом акте. Анонимный источник писал, что повторит события 11 мая в Казани. Из школы немедленно сообщили в полицию, все находившиеся в здании были эвакуированы.

Прибывшие сотрудники экстренных служб проверили помещение школы, но никаких признаков взрывчатки там не обнаружили. Никто из учащихся и персонала не пострадал.

Через некоторое время появился подозреваемый. Им оказался 17-летний подросток.

Подробностей о его семье, характеристиках и прочем «Засекину» выяснить не удалось: в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области комментировать происшествие отказались. Известно лишь, что молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере и страдает приступами амнезии. О том, будут ли выбирать для подозреваемого меру пресечения, правоохранители также пока не говорят, сообщает Засекин.

Фото pixabay.com