Я нашел ошибку
Главные новости:
На верхние места в вагоны купе.
Пассажиры КбшЖД могут путешествовать со скидкой 60% в рамках акции «Максимальные майские скидки!» 
Ежегодно в этом соревновании принимает участие до 300 человек.
Дмитрий Азаров в Кинель-Черкасском районе открыл региональную легкоатлетическую эстафету и турнир по боксу
Авторы проекта предлагают создать выставочный павильон - лаконичный домик - собирательный образ тех деревянных домов, наличники с которых в нем предлагается разместить.
В Самаре рассмотрели проект по сохранению старинных наличников в городе
21 мая.
В Самаре состоится распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
Генерация проходит на основе пиролиза природного газа в расплавах металлов.
Ученые СамГТУ создают новые технологии получения водорода
18 мая в конференц-зале Правительства Самарской области.
Дмитрий Азаров обратится к Губдуме с ежегодным Посланием о положении в СО и об основных направлениях ее развития
Мужчина, днем, через открытое окно проник в квартиру, расположенную на первом этаже дома.
На Мехзаводе полицейские задержали вора на месте преступления
15 мая в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
В Самаре на улице Куйбышева и в Струковском саду выступят танцевальные и музыкальные коллективы
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.32
EUR 89.93
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинского подростка задержали за обещание повторить казанскую трагедию

14 мая 2021 12:52
142
Тольяттинского подростка задержали за обещание повторить казанскую трагедию

Из школы №43 эвакуировали учащихся.

Вчера, 13 мая в тольяттинскую школу №43 поступило сообщение о готовящемся террористическом акте. Анонимный источник писал, что повторит события 11 мая в Казани. Из школы немедленно сообщили в полицию, все находившиеся в здании были эвакуированы.

Прибывшие сотрудники экстренных служб проверили помещение школы, но никаких признаков взрывчатки там не обнаружили. Никто из учащихся и персонала не пострадал.
Через некоторое время появился подозреваемый. Им оказался 17-летний подросток.

Подробностей о его семье, характеристиках и прочем «Засекину» выяснить не удалось: в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области комментировать происшествие отказались. Известно лишь, что молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере и страдает приступами амнезии. О том, будут ли выбирать для подозреваемого меру пресечения, правоохранители также пока не говорят, сообщает Засекин.

Фото pixabay.com

Теги: Казань стрельба терроризм школа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23
12 мая 2021, 12:15
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23
По состоянию на утро 12 мая состояние всех пострадавших стабильное. Происшествия
401
Двое пострадавших во время стрельбы в казанской школе детей остаются в критическом состоянии,
12 мая 2021, 09:17
Двое пострадавших во время стрельбы в казанской школе детей остаются в критическом состоянии
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в больнице находятся 18 детей. Происшествия
391
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Он поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
11 мая 2021, 14:19
Подробности о стрельбе в школе в Казани
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Он поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского...
Общество
675
В центре внимания
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
14 мая 2021  14:01
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
Здравоохранение
101
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
14 мая 2021  13:13
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
Экология
104
В Ночь музеев-2021 по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
14 мая 2021  11:44
В «Ночь музеев-2021» по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
Культура
182
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходно
14 мая 2021  11:09
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходной
Транспорт
162
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
14 мая 2021  10:17
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
Экология
164
Весь список