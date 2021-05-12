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В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
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Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23

12 мая 2021 12:15
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Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23

Число пострадавших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось с 21 до 23 человек.

Об этом сообщила на пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Накануне сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек, 21 человек пострадал, пишет ТАСС.

"На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых", - сказала Фазлеева.

Она добавила, что по состоянию на утро 12 мая состояние всех пострадавших стабильное. "Есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводится работа", - отметила Фазлеева.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана - руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений у детей уже после того, как они ушли домой. "Тяжелых или средней степени тяжести [среди этих пострадавших] нет", - сообщил он.

Фото pixabay.com

Теги: Казань стрельба школа

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