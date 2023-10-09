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Стало известно о возможном пересмотре решения УЕФА по допуску России

9 октября 2023 10:01
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Стало известно о возможном пересмотре решения УЕФА по допуску России

Стало известно о возможном пересмотре решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску юношеских сборных России к турнирам. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, это решение вызвало раскол в управлении организации. Главу УЕФА Александера Чеферина убеждают вернуться к этому вопросу на ближайшем заседании исполкома союза.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. Позднее Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Румыния и Украина заявили, что их юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022, пишет Лента.

Теги: Футбол

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