Сокращены сроки получения лекарств подопечными "Круга добра"

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Премьер-министр Михаил Мишустин сократил сроки предоставления лекарств для подопечных фонда "Круг добра". Дети с орфанными заболеваниями смогут более оперативно получать препараты из резерва фонда. Их будут незамедлительно передавать в медицинские организации после постановки диагноза ребенку.

Вся процедура - с момента подачи заявления до получения препарата - сократится с 24 до 6 рабочих дней.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента РФ. Он получает федеральные средства для оказания дорогостоящей медицинской помощи детям, пишет РГ.