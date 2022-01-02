Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию

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С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года.

"Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше", — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.

Также с 1 января в России проиндексировали страховые пенсии на 5,9%, а пенсии по инвалидности теперь будут выдаваться в беззаявительном порядке, сообщает РИА Новости.