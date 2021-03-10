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Скорости Twitter в России пригрозили замедлением

10 марта 2021 13:00
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Скорости Twitter в России пригрозили замедлением

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что меры по замедлению скорости работы социальной сети Twitter в России уже принимаются. Господин Субботин не исключает, что замедление грозит и другим интернет-платформам в случае нарушения российских законов.

«Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже»,— сказал господин Субботин «Интерфаксу». На вопрос о том, насколько не исключена вероятность, что другие интернет-платформы в случае нарушения российского законодательства подвергнутся замедлению, он ответил: «Вероятность есть». «Я бы не стал называть конкретные ресурсы. Сейчас мы говорим о конкретном нарушителе, к которому применяются соответствующие меры для исполнения российского закона»,— добавил он.

Замглавы Роскомнадзора отметил, что юридические основания для полной блокировки Twitter в России есть, но ведомство пока такие меры не принимает.

Сегодня, 10 марта, Роскомнадзор первично замедлил скорость работы соцсети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств. Это связано с опубликованными на платформе призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. Роскомнадзор также пригрозил Twitter блокировкой, если сервис продолжит игнорировать «требования закона».

Социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань с 1 февраля, пишет Коммерсантъ.

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