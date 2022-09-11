Силуанов назвал работу над новым бюджетом самой сложной в своей карьере

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Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов

"Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере", — сказал Силуанов.

Министр отметил, что при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. После введения санкций Россия столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, и теперь для восполнения этого пробела необходима "достаточно длительная программа", подчеркнул глава ведомства.

"На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их", — объяснил Силуанов.

Кроме того, при планировании бюджета приходится брать во внимание попытки западных стран ограничить поставки российской нефти. В условиях санкций важно учитывать количество внешних поставок, которое влияет на объем добычи и, соответственно, на доход государства, подчеркнул Силуанов, сообщает РИА Новости.

"Поэтому в новом варианте бюджета и бюджетных правил мы хотим учесть и этот показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков в объемном показателе", — уточнил министр.