Сенаторы одобрили призывной возраст с 18 до 30 лет

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Совет Федерации утвердил новый призывной возраст в России. Сенаторы проголосовали за увеличение верхнего порога сразу на три года, пишет Смотрим.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. На срочную службу в нашей стране отныне будут брать молодых людей в возрасте с 18 до 30 лет.

"Переходный период не предусмотрен. Отсрочки от службы в ВС РФ продолжат действовать", – пояснила спикер Совета Федерации Матвиенко.

Также парламентарии одобрили закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки. Сенаторы выступили и за дополнение КоАП статьей 20.51.