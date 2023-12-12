Семьи потушивших Вечный огонь подростков могут депортировать из РФ

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Семьи школьников-иностранцев, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе под Санкт-Петербургом, могут депортировать из России. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишут "Известия".

По информации ведомства, в ходе проверки выяснилось, что семьи проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МВД добавили, что подростков вместе с их родителями, а также материалы полицейской проверки передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее в этот день стало известно, что трое детей потушили Вечный огонь, забросав его выпавшим снегом. На записи с камер наблюдения видно, как школьники зачерпывают снег и бросают его в пламя. После этого они скрылись. Позднее правоохранительные органы задержали двух ребят 10 и 14 лет.