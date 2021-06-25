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Сегодня – Всероссийский выпускной для школьников

25 июня 2021 09:10
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Сегодня – Всероссийский выпускной для школьников

Владимир Путин поздравил выпускников, отметив, что перед российской молодежью сейчас открывается динамичный, увлекательный мир со множеством возможностей. Президент России пожелал выпускникам использовать их по максимуму, реализуя свои таланты и способности.

Минпросвещения в условиях пандемии коронавируса проведет сегодня Всероссийский школьный выпускной в дистанционном формате. К выпускникам с напутствиями обратятся педагоги и известные артисты. Трансляция праздника начнется в полдень по московскому времени в официальном аккаунте Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте", передает Радио Маяк.

Теги: выпускной Путин школьники

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