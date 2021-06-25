Сегодня – Всероссийский выпускной для школьников

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Владимир Путин поздравил выпускников, отметив, что перед российской молодежью сейчас открывается динамичный, увлекательный мир со множеством возможностей. Президент России пожелал выпускникам использовать их по максимуму, реализуя свои таланты и способности.

Минпросвещения в условиях пандемии коронавируса проведет сегодня Всероссийский школьный выпускной в дистанционном формате. К выпускникам с напутствиями обратятся педагоги и известные артисты. Трансляция праздника начнется в полдень по московскому времени в официальном аккаунте Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте", передает Радио Маяк.