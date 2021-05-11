Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани

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Соответствующее поручение президент дал главе Росгвардии Золотову.

Владимир Путин поручил главе Росгвардии срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поручение Виктору Золотову президент России дал после инцидента в Казани, где молодой человек расстрелял несколько школьников и учителей.

— Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться, — пояснил Песков.

Кроме того, президент выразил соболезнования в связи с убийством детей в казанской школе и обсудил ситуацию в телефонном разговоре с премьер-министром, министром по делам гражданской обороны и заместителем председателя Правительства РФ, пишет 63.ру.

Напомним, стрельба в казанской школе произошла сегодня, 11 мая. В городе введен режим КТО. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.