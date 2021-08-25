Я нашел ошибку
Главные новости:
4 серебряные медали и сенсационный олимпийский финал гребца Александра Вязовкина – в копилке спортсменов Самарской области.
Министр спорта СО Сергей Кобылянский провел торжественный прием олимпийцев
Бизнес-карта — это современный удобный инструмент для предпринимателей, кто ценит своё время.
Инструкция: переводы по бизнес-картам
Решения о дополнительных вариантах помощи будут приниматься по каждой семье отдельно.
Пострадавшим при пожарах в Борском районе будет оказано четыре вида помощи
Маломерные суда, произведенные в Сызрани, популярны и в России, и за рубежом.
В Сызрани Дмитрий Богданов посетил предприятие по производству маломерных судов «Виктори Боатс»
Впереди - еще две сессии, образовательная и аналитическая, в ходе которых наработки участников будут «упакованы» в полноценные туристические продукты.
В Сызрани состоялась вторая стратегическая сессия, направленная на развитие отраслевого туристического бизнеса
Современные вагоны электропоезда разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров.
По просьбам жителей маршрут «Ласточки» продлят до Жигулевска и Сызрани
На торце 16-этажного здания нового микрорайона Самары силами художников-монументалистов будет воссоздан портрет князя Александра Невского с памятной юбилейной надписью.
Самара - первый из городов России, где появится мурал, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского
Турнир по греко-римской борьбе был полон эмоций и красоты спортивных схваток.
В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.21
EUR 86.58
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Министр спорта СО Сергей Кобылянский провел торжественный прием олимпийцев
В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу «Ночь кино»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин поддержал идею ввести традицию - церемонию поднятия российского флага в школах

25 августа 2021 16:21
134
Президент отметил, что для этого нужен общегосударственный стандарт.

Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести традицию церемонию поднятия российского флага в школах, но для этого нужен общегосударственный стандарт. Такую идею озвучил на встрече главы государства с представителями общественности воспитатель международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов, отметив, что детям очень нравится традиция поднятия флага, которая внедрена в этом лагере.

Комментируя предложение, Путин напомнил, что "во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, поднимается, вывешивается ежедневно".

"Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт", - сказал Путин. - Но предложение хорошее и своевременное".

Президент отметил, что это вопрос общегосударственного характера, но деньги для его решения нужны небольшие. "Думаю, что и профинансирован он должен быть из федерального бюджета", - добавил Путин.

 

Теги: Путин флаг школа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021, 13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
Подавать заявление и собирать документы на единовременную выплату не требуется. Экономика
1387
Владимир Путин внес свои предложения в народную программу «Единой России»
25 августа 2021, 12:53
Владимир Путин внес свои предложения в народную программу «Единой России»
В нее также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов. Политика
211
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после инцидента в Казани
11 мая 2021, 13:56
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани
Соответствующее поручение президент дал главе Росгвардии Золотову. В стране
921
В центре внимания
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
1387
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
238
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
296
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
25 августа 2021  09:42
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
289
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
24 августа 2021  22:34
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
812
Весь список