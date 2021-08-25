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Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести традицию церемонию поднятия российского флага в школах, но для этого нужен общегосударственный стандарт. Такую идею озвучил на встрече главы государства с представителями общественности воспитатель международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов, отметив, что детям очень нравится традиция поднятия флага, которая внедрена в этом лагере.

Комментируя предложение, Путин напомнил, что "во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, поднимается, вывешивается ежедневно".

"Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт", - сказал Путин. - Но предложение хорошее и своевременное".

Президент отметил, что это вопрос общегосударственного характера, но деньги для его решения нужны небольшие. "Думаю, что и профинансирован он должен быть из федерального бюджета", - добавил Путин.