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Сегодня в России отмечают День спасателя

27 декабря 2021 09:15
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Сегодня в России отмечают День спасателя

Российские спасатели по уровню профессионализма, опыту, скорости и качеству решения сложнейших задач – одни из лучших в мире. Такую оценку их работе дал президент Владимир Путин видеообращении по случаю профессионального праздника.

Он отметил, что работники российской спасательной службы задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всем мире. Жители страны, продолжил президент, точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи. Они уверены, что спасатели задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику и личный состав, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, и будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни, подытожил Путин.

День спасателя отмечается в России 27 декабря. В этот день 31 год назад в стране была создана совершенно новая служба – Российский корпус спасателей. Вскоре он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям , а в 2004 году, – в МЧС России.

Теги: МЧС

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