С ноября россиянам выплатят три новых пособия

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В этом году с ноября некоторые категории россиян могут получить новые выплаты. «ФедералПресс» собрал полный список изменений.

Медицинские работники

Медицинским работникам начали доплачивать за вакцинацию пациентов. За каждого привитого сверх плана гражданина врачам перечисляют по 200 рублей.

Семьи с детьми

Власти поддержат и семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет, выделив им из бюджета 28,3 миллиарда рублей. В первую очередь выплаты коснутся малообеспеченных, а суммы пособий зависят от среднедушевого дохода семьи.

Пенсионеры

Для этой категории граждан деньги выделят бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности. Размер выплаты зависит от заработка за месяц и выслуги лет, сообщает «Лайф.ру».