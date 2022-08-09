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С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1б" с иранским спутником

9 августа 2022 13:48
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С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1б" с иранским спутником

Ракета "Союз-2.1б" в 08:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", а также 16 малых аппаратов, трансляцию вел "Роскосмос".

Через несколько минут после запуска "Союз" вывел на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат", который затем развезет аппараты по целевым орбитам.

Вместе с иранским спутником под головным обтекателем ракеты находятся аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Эти спутники создали ведущие российские вузы, компании и некоммерческие организации.

Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки, пишет РИА Новости..

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