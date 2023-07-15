С 15 июля в России разрешено брать в аренду охотничье оружие

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В субботу, 15 июля, в России вступили в силу изменения в законодательстве об оружии, согласно которым теперь граждане РФ и других государств могут взять охотничье оружие в аренду.

Россияне смогут арендовать такое оружие у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других граждан России, имеющих охотничье оружие в собственности. Иностранцы – только у юридических лиц и ИП, ведущих охотничье хозяйство и имеющих соответствующее разрешение.

Чтобы взять охотничье оружие в аренду, граждане РФ должны получить отдельное разрешение на ношение и использование такого оружия, а также охотничий билет. У граждан иностранных государств должно быть разрешение на владение огнестрельным оружием, выданное за рубежом, или ходатайство диппредставительства своего государства в России касательно выдачи им разрешения на аренду охотничьего оружия.

Срок действия разрешения на ношение и использование гражданином России охотничьего оружия – пять лет, разрешения на его передачу иностранному гражданину – 90 дней, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, охотопользователи и россияне имеют право передавать одновременно не более одной единицы оружия одному физическому лицу для охоты. Передача оружия производится на основании акта приема-передачи.

Перевозка переданного для охоты оружия к месту охоты и обратно, его ношение и использование разрешено только в присутствии собственника или уполномоченного представителя юридического лица, передавшего указанное оружие. После завершения охоты оружие и неизрасходованные патроны должны быть возвращены, пишет Смотрим.