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С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах

1 мая 2022 10:24
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С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах.

С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах. Среди них расширение списка оснований для получения отцами-одиночками материнского капитала, снижение ставок по льготной ипотеке, новые пособия для семей с детьми и другие изменения. Подробнее о них — в материале «Ленты.ру».

Как пояснили в Минтруда, соответствующий закон, который вступает в силу 1 мая, предполагает, что теперь материнский капитал смогут также получить отцы, которые в одиночку воспитывают детей от матери-иностранки, если та умерла. Дети при этом должны иметь гражданство России.

Также закон вводит право на дополнительные меры господдержки в случае смерти отцов-одиночек. В такой ситуации право на материнский капитал в равных долях переходит к детям, лишившимся обоих родителей.

Минстрой анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке

В конце апреля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин сообщил, что с начала мая произойдет снижение ставки льготной ипотеки на новостройки с 12-ти до 9 процентов.

В России ввели новую соцвыплату на детей и внедрили «бесшовную» систему поддержки семей

Запуск с 1 мая в России «бесшовной» системы поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет был анонсирован в апреле. По словам замглавы Минтруда Ольги Баталиной, она будет работать по единым правилам.

Последним ее элементом стало новое пособие на детей от 8 до 17 лет из малоимущих семей. Согласно постановлению правительства, при назначении выплаты учитываются доходы родителей и имущество. Она положена семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону и составляет 50, 75 или 100 процентов от него. Мера поддержки назначается на год, после чего ее можно будет продлить.

ЦБ поднял лимит по операциям в Системе быстрых платежей

Центробанк (ЦБ) увеличил лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Это значит, что теперь проводить мгновенные переводы и оплачивать покупки через СБП можно на более крупные суммы.

Части россиян поднимут пенсии

Летчикам гражданской авиации и шахтерам поднимут ежемесячную надбавку к пенсии. Она выплачивается им в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По закону размер пособий корректируется четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Ежегодную надбавку к пенсии ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей выплатят также проживающим в России участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Ее, по указу президента, начисляют с 2019 года.

Для учащихся Москвы упростили покупку проездных

С 1 мая школьники, студенты аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры Москвы смогут покупать проездные билеты сроком на 30 или 90 дней, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Раньше они действовали только до конца календарного месяца, независимо от того, какого числа были куплены.

Столичные власти обещают благодаря этому сократить на четверть очереди в кассах, которые образовываются первого числа каждого месяца.

Таиланд отменил карантин для сдавших ПЦР-тест непривитых туристов

Власти Таиланда с 1 мая освободили от карантина непривитых от коронавируса туристов, сдавших ПЦР-тест за 72 часа до поездки. Если отдыхающие не прошли исследование, то, как и прежде, они обязаны будут уйти на пятидневную изоляцию в отеле.

Полностью привитыми от COVID-19 считаются россияне, вакцинированные двумя компонентами препарата «Спутник V» не позднее чем за две недели до поездки. То есть, привитые «Спутником Лайт» не считаются полностью вакцинированными и обязаны за 72 часа до въезда в страну сдать ПЦР-тест.

При этом, переболевшие коронавирусом и привитые минимум одной дозой препарата «Спутник V» считаются полностью вакцинированными.

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