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Ростуризм продлил до 31 августа окно продаж путевок в рамках кешбэка

28 июля 2021 13:26
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Ростуризм продлил до 31 августа окно продаж путевок в рамках кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова в среду, 28 июля, заявила, что ведомство продлевает текущее окно продаж туров в рамках программы кешбэка до 31 августа. Изначально оно закрывалось 31 июля.

«Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбеком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень», — заявила она.

Догузова напомнила, что в рамках действующего этапа программы туристического кешбэка путешественники могут покупать пакетные туры и проживание. Поехать можно в любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.

По правилам программы, турист автоматически получает на карточку «Мир» возврат до 20% от стоимости поездки. Всего с начала запуска туристического кешбэка для поездок по стране акцией воспользовались более 2 млн человек, уточнила Догузова.

Они приобрели туров и вариантов размещения на общую сумму около 35,5 млрд рублей, при этом им автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей.

Действующий этап программы был запущен Ростуризмом 16 июня. Наиболее популярными направлениями, как отмечается, стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым. Кроме того, туристы активно приобретают туры на Алтай и в Тюмень, а также популярны оказались культурно-познавательные поездки в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Накануне член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил ввести в России кешбэк для пенсионеров на путешествия внутри страны, пишут "Известия".

Теги: внутренний туризм кэшбэк

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