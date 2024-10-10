Россияне считают, что бедным можно назвать человека, зарабатывающего менее 43 тысяч рублей в месяц

125

Такой результат опроса приводит сервис для поиска работы SuperJob.

В разных регионах эта сумма варьируется от 41 тысячи рублей в Санкт-Петербурге до 45 тысяч рублей в Москве. Показатель среди других регионов составил 42 тысячи рублей в месяц.

По мнению участников опроса, богатыми могут считаться те, кто зарабатывает более 860 тысяч рублей в месяц. Желаемая зарплата для опрошенных составила 250 тысяч рублей, в Москве этот показатель выше у мужчин (270 т. р.) и ниже у женщин (230 т. р.). Жители Санкт-Петербурга назвали сумму в 240 тысяч рублей в месяц.

Опрос проходил в период с 1 по 8 октября, в нем участвовали 1,6 тысяч экономически активных граждан всех округов России, пишет Смотрим.