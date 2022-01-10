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Россиянам рассказали о правилах получения жилищной субсидии

10 января 2022 11:01
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Россиянам рассказали о правилах получения жилищной субсидии

На получение жилищного сертификата могут претендовать люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и льготники, сообщает «Дума ТВ».

Жилищный сертификат — это именной документ, который открывает возможность получить субсидию на приобретение жилья, которая предоставляется безвозмездно.

Говоря о первой категории имеющих право на получение сертификата — добиться включения в число нуждающихся можно, если у получателя и членов семьи нет собственного жилья либо его площадь заметно меньше установленной нормы. Как правило, это десять квадратных метров на человека, хотя показатель может отличаться от региона к региону.

Получить статус нуждающегося можно еще и в том случае, если жилье имеется, но жить в нем нельзя. Например, дом признан аварийным или же одну квартиру занимает сразу несколько семей, совместное проживание которых невозможно из-за тяжелого заболевания у одного из жильцов.

В число льготников, в частности, входят жители Крайнего Севера, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы и вынужденные переселенцы.

Важно отметить, что воспользоваться субсидией можно только один раз, обналичить или передать по наследству ее нельзя. Чаще всего сертификат имеет срок действия, нарушать который нельзя. Кроме того, конкретного размера субсидии нет — всё будет зависеть от количества жильцов и норматива стоимости квадратного метра.

За получением сертификата проще всего обратиться в МФЦ. Для этого необходимо подготовить заявление и список необходимых документов.

В феврале 2020 года депутат от КПРФ, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, предлагающий не исключать из очереди в программе по улучшению жилищных условий молодых семей супругов, которым во время ожидания исполнилось больше 35 лет. Она отметила, что это приводит к «несправедливой ситуации», когда семья ждет в очереди несколько лет, а по достижении 36 лет люди теряют право на выплаты, пишут "Известия".

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