Россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации

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Заместитель главы МИД Евгений Иванов объяснил россиянам порядок выдачи заграничных паспортов в период проведения частичной мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

«Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Иванов уточнил, что порядок выдачи загранпаспортов, а также основания для отказа регулируются федеральным законом от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии он сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.