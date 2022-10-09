Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений
Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений
Дознаватель МЧС России - это сотрудник, который осуществляет проверку по факту пожара, устанавливает его причины и виновное лицо.
Лучшим дознавателем ГУ МЧС СО стал Никита Амелькин
По итогам окружного Слета региональная делегация заняла почётное 3 место!
Самарские поисковики на пьедестале почёта окружного Слёта поисковых отрядов «Никто не забыт»
Ваш труд заслуживает огромного уважения и особой благодарности жителей региона.
Дмитрий Азаров поздравил тружеников агропромышленного комплекса губернии с праздником
Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией.
Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией.
Сотрудники ППС Тольятти задержали подозреваемого в краже детской коляски на месте преступления
Сотрудники ППС Тольятти задержали подозреваемого в краже детской коляски на месте преступления
В Самаре 76-летняя женщина пустила в квартиру незнакомку, и та похитила из шкафа все сбережения
В Самаре 76-летняя женщина пустила в квартиру незнакомку, и та похитила из шкафа все сбережения
В России предложили создать Агентство по делам одиночества
В России предложили создать Агентство по делам одиночества
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

9 октября 2022 17:19
61
Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

Лучшую валюту для хранения сбережений в России назвал в разговоре с «Мослентой» независимый международный финансовый консультант по личному финансовому планированию частных лиц и бизнеса, а также по инвестициям Азамат Тлеубаев. Он спрогнозировал дальнейшее снижение курса доллара до 50 рублей.

«Перспектива такая: будет избыток доллара, и некому будет его покупать. Также существуют риски применения новых санкций со стороны США — ограничения торговли валютой. Вывод: 30 процентов накоплений нужно оставить в валюте, остальное — в рублях. Наличные доллары лучше не менять сейчас, оставьте их в качестве капитала в руках», — заключил Тлеубаев. Он отметил, что указанное соотношение может меняться в зависимости от дальнейших жизненных планов и перспектив переезда за границу.

«Я рекомендую присмотреться к гонконгскому доллару или дирхаму ОАЭ. Если есть свободные деньги, готовые полежать до очень лучших времен — храните все же в долларах», — подытожил спикер.

Ранее он раскрыл способ хранения сбережений. Тлеубаев порекомендовал «не складывать все яйца в одну корзину».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
796
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
890
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
3375
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
469
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
723
Весь список