Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

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Лучшую валюту для хранения сбережений в России назвал в разговоре с «Мослентой» независимый международный финансовый консультант по личному финансовому планированию частных лиц и бизнеса, а также по инвестициям Азамат Тлеубаев. Он спрогнозировал дальнейшее снижение курса доллара до 50 рублей.

«Перспектива такая: будет избыток доллара, и некому будет его покупать. Также существуют риски применения новых санкций со стороны США — ограничения торговли валютой. Вывод: 30 процентов накоплений нужно оставить в валюте, остальное — в рублях. Наличные доллары лучше не менять сейчас, оставьте их в качестве капитала в руках», — заключил Тлеубаев. Он отметил, что указанное соотношение может меняться в зависимости от дальнейших жизненных планов и перспектив переезда за границу.

«Я рекомендую присмотреться к гонконгскому доллару или дирхаму ОАЭ. Если есть свободные деньги, готовые полежать до очень лучших времен — храните все же в долларах», — подытожил спикер.

Ранее он раскрыл способ хранения сбережений. Тлеубаев порекомендовал «не складывать все яйца в одну корзину».