Россиянам напомнили о новом штрафе за переделки в квартире

186

С начала 2025 года в России начала действовать новая законодательная инициатива, регулирующая процесс замены радиаторов в апартаментах многоквартирных зданий. Сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова подчеркнула, что замена отопительных приборов без соответствующего разрешения от управляющей компании теперь влечет за собой штрафные санкции.

«Собственники должны помнить, что обновлять в квартире коммуникации отопительной системы без согласования с управляющей организацией (а в некоторых случаях без специальной экспертизы) запрещено. Самовольная замена радиатора грозит штрафом в 800 рублей, а если из-за этого протекут коммуникации и затопят соседей, то восстанавливать отопительную систему во всем доме и ремонтировать квартиры соседей будет виновник», — отметила Епифанова в разговоре с aif.ru.

Также с 1 марта в России были введены изменения в порядке взимания платы за отопление, которые затрагивают «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах». Эти изменения предусматривают отказ от равномерных платежей в регионах, где ранее плата за отопление взималась по фактическому потреблению, что вызвало критику старой системы за ее непрозрачность и сложность, пишет Ура.ру.