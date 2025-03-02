Россиянам напомнили о новом штрафе за переделки в квартире

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов.
Грузовой космический корабль Прогресс МС-30 пристыковался к МКС
Все потребители получают услугу теплоснабжения по обычной схеме.
Специалисты «ПТС» завершили замену теплосети по улице Венцека в Самаре
Соревнования объединили 67 спортсменов из 22 регионов.
Спортсмен из Самарской области стал призером первенства страны по русским шашкам
Состязания в дисциплине ачери-биатлон проходят в Саранске.
 Спортсмен из Самарской области стал чемпионом России по стрельбе из лука
Сотрудники ГАИ СО задержали пьяного водителя, который столкнулся с другим автомобилем, выехав на полосу встречного движения дороги.
В Приволжском районе в суд направлено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД
В финале СЭК-М был сильнее СГК - 4:1.
Команда самарского Строительно- энергетического колледжа имени Мачнева выиграла региональный этап турнира «Футзал - в ссузы»
Экономист назвал продукты, которые подешевеют в 2025 году
Экономист назвал продукты, которые подешевеют в 2025 году
Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона РФ
Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона РФ
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.26
0.56
EUR 91.57
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сегодня отметят Масленицу
Сотрудники ГАИ Хворостянского района провели со школьниками мероприятие «Безопасные дороги детям»
В Самаре прошла премьера короткометражного фильма «Вслед за отцом»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные

Россиянам напомнили о новом штрафе за переделки в квартире

2 марта 2025 10:40
186
Россиянам напомнили о новом штрафе за переделки в квартире

С начала 2025 года в России начала действовать новая законодательная инициатива, регулирующая процесс замены радиаторов в апартаментах многоквартирных зданий. Сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова подчеркнула, что замена отопительных приборов без соответствующего разрешения от управляющей компании теперь влечет за собой штрафные санкции.

«Собственники должны помнить, что обновлять в квартире коммуникации отопительной системы без согласования с управляющей организацией (а в некоторых случаях без специальной экспертизы) запрещено. Самовольная замена радиатора грозит штрафом в 800 рублей, а если из-за этого протекут коммуникации и затопят соседей, то восстанавливать отопительную систему во всем доме и ремонтировать квартиры соседей будет виновник», — отметила Епифанова в разговоре с aif.ru.

Также с 1 марта в России были введены изменения в порядке взимания платы за отопление, которые затрагивают «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах». Эти изменения предусматривают отказ от равномерных платежей в регионах, где ранее плата за отопление взималась по фактическому потреблению, что вызвало критику старой системы за ее непрозрачность и сложность, пишет Ура.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре отметят Масленицу
2 марта 2025  10:28
В Самаре сегодня отметят Масленицу
336
В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка
1 марта 2025  13:12
В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка
465
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан
1 марта 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан
540
В России с 1 марта вступили в силу новые правила приема в вузы
1 марта 2025  10:28
В России с 1 марта вступили в силу новые правила приема в вузы
547
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
28 февраля 2025  12:26
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
601
Весь список