Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе

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Россия внесла в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе (ПГВК), заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Россия в апреле применила право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о запрете размещения ядерного оружия в космосе.

Руководствуясь особой ответственностью постоянного члена СБ ООН по поддержанию мира и стабильности, Россия вслед за голосованием по американо-японскому проекту резолюции предложила свой проект резолюции СБ по ПГВК, отметил Небензя.

По словам российского постпреда, целью резолюции США и Японии являлось очернение России, а сам проект направлен на разобщение членов СБ ООН, пишет Смотрим.