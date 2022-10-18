Российский рынок парфюмерии вырос на 16%

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В период с июля по сентябрь этого года рынок парфюмерии в России показал значительный рост по сравнению с периодом апрель-июнь. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Отмечается, что за вышеуказанный период в России парфюмерии было продано на общую сумму 26,4 млрд рублей, что составило на 16,3% больше, чем было во втором квартале. Тогда российские потребители потратили на парфюмерию 22,7 млрд рублей. В итоге рост купленных товаров составил более 15%.

Средняя цена парфюма в стране выросла незначительно — в третьем квартале стоимость флаконов составляла 1410 рублей, что на 2% больше, чем было за предыдущий трехмесячный период.

Глава управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков отметил, что дефицита удалось избежать благодаря своевременной реакции отрасли и действиям российских властей, пишет МК.