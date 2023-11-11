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Роскачество: покупатель сможет вернуть товар, если он слегка отличается от фото

11 ноября 2023 10:59
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Роскачество: покупатель сможет вернуть товар, если он слегка отличается от фото

Покупатель имеет право вернуть приобретенный в интернете товар, если он «сам на себя не похож» по сравнению с фото или слегка отличается от него. При этом продавец не может сослаться на разницу в передаче цвета на разных мониторах. Об этом 11 ноября рассказали в Роскачестве.

Как сообщил представитель организации в беседе с «РИА Новости», при покупке в интернете более мягкие правила возврата товаров, не подходящих по цвету, размеру или свойствам, поскольку даже самые правдоподобные фото и видео не дают того же представления, что и демонстрация товара в торговом зале магазина.

«Отметим, что да, вернуть товар можно, если он «сам на себя не похож» по сравнению с карточкой товара. При этом покупателю даже не придется ничего доказывать, и «отговориться» разницей передачи цветов на разных мониторах продавец также не сможет», — подчеркнули в Роскачестве.

Там также напомнили о возможности возвращать купленные в интернете «невозвратные товары», включая белье, косметику и медицинские товары, в течение недели. Если же продавец не предоставил информацию о порядке и сроках возврата, то время увеличивается до трех месяцев, указали в организации.

Кроме того, в Роскачестве прокомментировали платный возврат на маркетплейсах.

«Теоретически платный возврат товара без брака — право онлайн-площадки, так как, по сути, это услуга по доставке несостоявшейся покупки обратно к продавцу», — сказал представитель организации.

Однако в случае получения товара с браком или несоответствия товара карточке деньги за возврат взиматься не должны, поскольку покупатель реализует свое право на возврат товара ненадлежащего качества, подчеркнули в организации, пишут "Известия".

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