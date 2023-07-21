Росгвардейцам запретили публиковать свои фото

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Законопроект о запрете публикации фото сотрудников Росгвардии в СМИ и интернете сегодня был принят депутатами Госдумы РФ в третьем – окончательном – чтении.

Согласно документу, росгвардейцы не имеют права размещать в соцсетях любую информацию (в том числе фото и видео) о себе, других военнослужащих, гражданском персонале войск национальной гвардии (в том числе уволенных с военной службы), а также о членах их семей.

Кроме того, в законопроекте прописано, что при мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии, могут служить в войсках национальной гвардии. Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях, пишет Смотрим.