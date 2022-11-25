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Росавиация продлила до 3 декабря режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ

25 ноября 2022 12:30
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Росавиация продлила до 3 декабря режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и центральной части России продлен до 3 декабря. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов продлен до 3 декабря 3:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — добавили в пресс-службе.

Авиакомпаниям страны рекомендуется осуществлять перевозку пассажиров по другим маршрутам. В частности, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До этого режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов был продлен до 21 ноября, пишут "Известия".

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