Родители вернули почти шесть миллиардов рублей по программе кешбэка

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Российским родителям по программе детского кешбэка за приобретенные путевки в детские лагеря уже вернулось почти 6 миллиардов рублей из выделенных 7,5 миллиарда, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Всего приобретено уже более 420 тысяч путевок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 миллиарда рублей. На карты "Мир" в виде кешбэка родителям вернулось почти 6 миллиардов рублей", - цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.

В рамках программы детского кешбэка россияне получают компенсацию половины стоимости путевки в детский лагерь. В этом году продажи стартовали 31 марта и продлятся до конца лета, отправиться в лагерь ребенок может с 1 мая. Из федерального бюджета на реализацию программы выделено 7,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.