Рестораны KFC откроются в России под брендом Rostic's

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Американский холдинг Yum! Brands продает российские рестораны KFC местному партнеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Новым владельцем станет локальный франчайзинговый оператор сети - компания "Смарт Сервис", принадлежащая Константину Котову и Андрею Осколкову. Им перейдут активы, которые включают в себя рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов.

"Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны", - отметили в Yum! Brands.

После этого сеть ждет ребрендинг. Точки откроются под брендом Rostic's.

Всего в России работают около тысячи ресторанов KFC: под управлением головной организации находятся 70 из них, остальные работают по франшизе. Yum! Brands также принадлежала сеть Pizza Hut, она уже продана локальному бизнесу.