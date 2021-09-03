Путин заявил о возвращении экономической жизни в России в привычное русло

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Экономическая жизнь в России восстанавливается, входит в привычное деловое русло. Об этом заявил в пятницу, 3 сентября, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло», — указал глава государства.

Также Путин обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и лидеру Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху, а также другим участникам форума, поприветствовав их на ВЭФ. Как отметил российский лидер, после вынужденного перерыва, связанного с пандемий коронавируса, Владивосток снова принимает руководителей компаний, предпринимателей, экспертов из десятков стран мира, сообщают "Известия".

Президенты Казахстана и Монголии принимают участие в пленарном заседании по видеосвязи. Свои приветствия форуму направили и лидеры Китая, Индии, Таиланда, добавил Путин.

19 июля президент констатировал, что российская экономика восстановилась почти на докризисный уровень. По словам президента, благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей удалось быстро преодолеть кризисные последствия.

Аналитики Центробанка России 14 июля сообщили о том, что российская экономика во II квартале текущего года достигла допандемийного уровня. В ведомстве уточнили, что в мае-июне экономика страны продолжила рост, в том числе благодаря быстрому увеличению объемов кредитования, а оперативные индикаторы за июнь в целом свидетельствуют о стабилизации роста или о его небольшом замедлении в сравнении с темпами апреля и мая.