Путин запретил сделки с представителями недружественных стран в ряде компаний

155

Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах», который, в частности, запрещает для инвесторов из недружественных стран до 31 декабря 2022 года сделки с акциями и долями российских стратегических компаний, сообщил «Коммерсант».

Действие указа распространяется на сделки с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы компаний, а также долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.

В указе также прямо названы некоторые проекты, которых он касается: «Сахалин-1» и Харьягинское месторождение. Исчерпывающий список компаний и учреждений, которых касаются ограничения, должен быть подготовлен правительством за 10 дней.

Фото: Википедия