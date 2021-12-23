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Президент России Владимир Путин рассказал о поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

«Малый [бизнес] в основном страдает, хотя есть определенный негатив и в работе крупного предприятий, мы тоже выработали поддержку этим отраслям, всем ведущим отраслям <> Специально я об этом правительство попросил в прошлом году <…> Ряд мер пошли определенно на пользу», — заявил Путин 23 декабря на пресс-конференции.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года, пишут "Известия".