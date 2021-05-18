Путин распорядился проверить, как соблюдаются законы об обращении с животными

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Правительству поручено до 1 декабря подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев.

Кроме того, президент указал на необходимость формирования в обществе ответственного отношения к питомцам. Для этого предлагается создать механизмы, которые побуждали бы граждан своевременно стерилизовать, вакцинировать и маркировать домашних любимцев.

В последнее время из разных регионов страны часто поступают сообщения о нападении безнадзорных собак на людей. В то же время в стране работают так называемые черные ловцы – компании, которые просто уничтожают животных, а не стерилизуют и выпускают обратно, передает Радио Маяк.