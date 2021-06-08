Путин проведет встречу с представителями социальных организаций

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Владимир Путин проведет по видеосвязи встречу с представителями социальных организаций. Мероприятие приурочено ко Дню социального работника, который отмечается сегодня.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, во встрече примут участие сотрудники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь людям старшего возраста и людям с инвалидностью, работники медицинских и реабилитационных центров, а также волонтеры из 14 регионов страны – от Калининградской области до Камчатского края, передает Радио Маяк.