Я нашел ошибку
Главные новости:
Самозанятый тольяттинец хотел подработать и лишился денег
Самозанятый тольяттинец хотел подработать и лишился денег
Россиян приглашают очистить природу от мусора и выиграть призы
Россиян приглашают очистить природу от мусора и выиграть призы
В Самаре в ДТП попала скорая помощь
В Самаре в ДТП попала "скорая помощь"
Путин проведет встречу с представителями социальных организаций
Путин проведет встречу с представителями социальных организаций
К сервису бесконтактной оплаты СберБанка SberPay теперь можно подключить карту «Мир».
SberPay стал доступен держателям карты «Мир» СберБанка
91 747 участников вышли на старт в 58 городах России, где проводились очные забеги.
Во Всемирный день окружающей среды в России прошёл Зелёный Марафон
Сейчас его спускают с горы.
Спасатели нашли альпиниста провалившегося в расщелину на Эльбрусе
Они получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Путин наградил ведущего "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и знатока клуба Андрея Козлова медалями
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Путин проведет встречу с представителями социальных организаций

8 июня 2021 09:12
65
Путин проведет встречу с представителями социальных организаций

Владимир Путин проведет по видеосвязи встречу с представителями социальных организаций. Мероприятие приурочено ко Дню социального работника, который отмечается сегодня.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, во встрече примут участие сотрудники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь людям старшего возраста и людям с инвалидностью, работники медицинских и реабилитационных центров, а также волонтеры из 14 регионов страны – от Калининградской области до Камчатского края, передает Радио Маяк.

Теги: Путин социальный работник

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Меркель ранее заявила, что покинет политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре.
05 июня 2021, 16:22
Путин заявил, что будет скучать по Меркель, когда она покинет пост
Меркель ранее заявила, что покинет политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре. Политика
694
Путин ответил на обвинения о причастности России к кибератакам
05 июня 2021, 09:56
Путин ответил на обвинения о причастности России к кибератакам
Никаких злонамеренных действий со стороны России в отношении США не было и нет. В стране
651
Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
04 июня 2021, 20:46
Путин о транзите газа через Украину: "Вы думаете, что мы должны всех кормить?"
Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин. Политика
904
В центре внимания
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
384
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
378
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
7 июня 2021  13:06
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
366
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
7 июня 2021  11:50
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
504
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
7 июня 2021  11:09
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
337
Весь список