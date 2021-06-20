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Путин проведет очную прямую линию 30 июня

20 июня 2021 12:12
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Путин проведет очную прямую линию 30 июня

Об этом сообщили в Кремле. Программа выйдет в 12 часов по московскому времени, её будут транслировать телеканалы «Россия», «Россия 24», радиостанции «Вести FM», «Маяк», и «Радио России».

Каждый может задать свой вопрос президенту через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы также будут приниматься через сайт программы москва-путину.рф, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы к главу государства можно отправить и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Приём вопросов – с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня, передает Радио Маяк.

Теги: прямая линия Путин

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