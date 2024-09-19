Путин продлил продовольственное эмбарго из стран Запада на два года

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Президент РФ Владимир Путин продлил действие введенного в 2014 году продовольственного эмбарго из стран Запада на два года. Об этом говорится в соответствующем указе от 18 сентября.

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2026 года.

«Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2014 году запрет был введен на один год, после чего неоднократно продлевался. Список запрещенных продуктов так же не раз пересматривался. В соответствии с указом президента, продукция из «санкционных» стран подлежит уничтожению, пишут "Известия".