Путин призвал как можно быстрее поднять со дна затонувшие танкеры в Черном море

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Президент Владимир Путин назвал затонувшие в Черном море танкеры «миной замедленного действия» и призвал как можно быстрее поднять их со дна. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства, передает РБК.

Путин сказал, что все действия необходимо выполнить максимально быстро и качественно.

«Зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся. Надо думать, как поднять все то, что на дне лежит еще», — заявил он (цитата по ТАСС).

Говоря о летнем сезоне на побережье Черного моря, вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул, что решение о его открытии примут «только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора».

Фото: pxhere.com