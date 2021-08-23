Путин примет участие в открытии военно-технического форума "Армия-2021"

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Владимир Путин сегодня примет участие в открытии военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр в подмосковном парке "Патриот".

Также в режиме видеоконференции глава государства даст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ сразу на трех верфях – в Северодвинске, в Санкт-Петербурге и в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, в рамках армейского форума Путин встретится с королем Иордании Абдаллой II, который посетит Россию с рабочим визитом. Главы государств обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, передает Радио Маяк.