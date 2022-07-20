Путин предложил запустить «Северный поток-2» для увеличения поставок газа в Европу

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Президент России заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, при том, что половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. По его словам, он предлагал обсудить этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, однако тот заявил, что есть «вопросы поважнее» и отметил, что «сейчас не к месту этим заниматься», пишет Коммерсантъ.

«Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это "Северный поток-2". Его можно запустить. Его же не запускают!»,— сказал президент во время беседы с российскими журналистами по итогам саммита глав государств — гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) по Сирии, говоря о путях решения энергетического кризиса в Европе (цитата по сайту Кремля).

По словам президента, с данным маршрутом теперь «есть проблемы». «Месяца полтора — два назад мы в разговоре с канцлером (ФРГ Олафом Шольцем.— "Ъ") эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос, сказал, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе»,— добавил глава государства. Однако Олаф Шольц ответил отказом на предложение запустить работу газопровода.

Господин Путин также прокомментировал нежелание стран Запада заключать долгосрочные контракты на поставки газа. Он считает, что «Европа пренебрегла традиционной энергией и сделала ставку на альтернативные источники. «Они (страны ЕС.— "Ъ") большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все»,— заключил президент.

22 февраля Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока-2». Процедуру приостановили в связи с тем, что оператора газопровода обязали создать в Германии дочернюю компанию и передать управление активом ей.