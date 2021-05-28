Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника

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Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Погранслужбы ФСБ России с Днем пограничника. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что пограничники хранят верность боевым традициям своих предшественников, с уважением относятся к ветеранам, грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности госграниц, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, а также нелегальной миграцией и наркоторговлей, передает Радио Маяк.

По словам Путина, защитники рубежей Отечества во все времена "отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны". 28 мая ежегодно в России отмечается День пограничника. Он был установлен в 1994 г.