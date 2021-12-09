Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

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Характер народа России во все времена помогал с честью противостоять всем, кто посягал на земли страны. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня Героев Отечества. По словам главы государства, этот праздник знаменует подвиги и наших предков, и наших современников – всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.

В обращении Путин также особо отметил медицинских работников, представителей многих других профессий, кто в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности, долга и бескорыстия.

Добавим, День героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена в Федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России" в 2007 году.