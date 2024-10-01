Путин поручил создать механизм борьбы с мошенниками, "разводящими" на кредиты

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Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Центробанком создать механизм по борьбе с мошенниками, которые обманом провоцируют граждан брать кредиты. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам совещаний по экономическим вопросам 22 августа 2024 года, опубликованного на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизмов, направленных на противодействие хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии", – говорится в сообщении.

Речь идет в том числе об установлении "периода охлаждения" – промежутка времени между одобрением кредита и фактической передачей денег, когда у заемщика есть возможность отказаться от получения кредита.

Также российский лидер поручил внести в законодательство изменения, которые обяжут кредитора направить заемщику информацию о факте заключения договора, условиях предоставления денег и о возможности отказаться от них в "период охлаждения".

Случаи мошенничеств с кредитами в последнее время стали массовыми. Так, несколько дней назад в Мурманской области мошенники пригласили жителя Кандалакши на диспансеризацию, а затем заставили оформить кредит, выманив более 2 миллионов рублей, а в Магнитогорске мать выяснила, что игравшая на телефоне девятилетняя дочь взяла кредит на 1 миллион рублей, пишет Смотрим.