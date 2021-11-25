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Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

25 ноября 2021 10:22
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Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Выплаты по 5 тысяч рублей за классное руководство в школах не должны учитываться в средней зарплате, никаких иных трактовок тут быть не должно, заявил президент России Владимир Путин.

"Выплата по 5 тысяч рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей не должна учитываться в определении уровней заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем, и никаких иных трактовок здесь прошу не допускать", - сказал Путин на совещании с правительством, сообщает РИА Новости.

Теги: Путин

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