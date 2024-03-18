Путин побеждает на выборах с 87,21% голосов после обработки 90% протоколов

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Центризбирком обработал большую часть протоколов избирательных комиссий.

По итогам обработки 90% протоколов Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,21% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте – Николай Харитонов (КПРФ) с 4,28% голосов. На третьем – Владислав Даванков (партия "Новые люди") с 3,94% голосов. Леонид Слуцкий (ЛДПР) набрал 3,16% голосов.

Ранее Путин прибыл в свой избирательной штаб, где поблагодарил его сотрудников за проделанную работу, а также обратился к гражданам России.

Голосование на выборах главы государства проводилось в течение трех дней – с 15 по 17 марта, пишет Смотрим.