Путин начнёт отвечать на вопросы россиян в прямом эфире ровно в полдень по Москве

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Глава государства начнёт отвечать на вопросы россиян в прямом эфире ровно в полдень. В студии ему будут помогать журналисты федеральных каналов и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На прямую линию поступило уже более двух миллионов обращений. Президент сам будет выбирать вопросы, на которые ответит. Не все они прозвучат в эфире, но проработан будет каждый. В том числе вопросы из новых регионов – прямых включений оттуда не будет, чтобы не подвергать людей опасности.

О чём чаще всего спрашивают президента россияне? Вопросы касаются самых разных сфер. Традиционно это медицина, образование, сохранение социальных обязательств и развитие экономики. А ещё граждан интересует всё, что связано со спецоперацией. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Смотрим.